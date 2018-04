33-jarige man aangehouden voor grooming

Dordrecht - In het onderzoek naar openlijke geweldpleging en mishandeling van twee mannen in Dordrecht is vandaag een veertiende aanhouding verricht. Het betreft één van de twee mannen, die door een groep werd belaagd na te hebben afgesproken via een dating-app. De 33-jarige man wordt verdacht van grooming. Dit houdt in dat hij moedwillig heeft willen afspreken met een minderjarige.