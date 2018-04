Een beroving van een uur; je ziet ’t in ‘Bureau Rijnmond’

Op zondag 7 maart werd aangebeld bij een 89-jarige vrouw aan de Beijerlandselaan. Voor de deur stonden twee jonge vrouwen die zeiden van de thuiszorg te zijn en eerder te hebben gebeld, maar geen gehoor te hadden gekregen. Zij vertelden te hebben gezien dat de vrouw was gevallen en zij ….Het verhaal verder afmaken is zinloos, het is allemaal flauwekul. De bewoonster is in de maling genomen en dat kostte haar zo’n 15.000 euro. Van de ‘dames’ die haar dit hebben aangedaan zijn opnamen beschikbaar. Kijk en bel met tips!