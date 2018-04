Drie auto’s met hennep en munitie onderschept

Na aanleiding van een verklaring van de bestuurder die bij ’t Scheld aan de kant werd gezet zijn rond 15.40 uur aan de Luxemburgweg in Nieuwdorp nog twee auto’s aan de kant gezet. De auto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen en afgevoerd. In een van de auto’s werd een grote hoeveelheid hennep gevonden. Die is in beslag genomen, de 29-jarige Haagse bestuurder is aangehouden. Ook de andere bestuurder, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in verband met verder onderzoek aangehouden. De auto’s, drugs en munitie zijn in beslag genomen. De drie verdachten zijn ingesloten.