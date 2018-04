Gewelddadige dood Mariëlle Markgraaff en pinfraude in Bureau Brabant

Een 81-jarige vrouw doet op donderdag 9 november 2017 rond 14.00 uur boodschappen bij een supermarkt aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Ze rekent af met haar pinpasje. Thuis gekomen ontdekt ze dat de portemonnee met haar passen gestolen is. Bij navraag bij de bank blijkt dan dat er al een aanzienlijk geldbedrag van haar rekening is opgenomen. Er zijn beelden van de man die met de gestolen bankpas in Bergen op Zoom geld bij een bank opneemt.