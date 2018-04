Man met (nep)vuurwapen aangehouden

Na een melding op dinsdag 24 april om 17.00 uur over een man (23) die met een vuurwapen dreigde, reden agenten naar het adres. Daar bleek de verdachte weggereden te zijn in een personenauto. Met de beschrijving van de auto en het signalement van de man zagen agenten even later op de Stationsstraat de verdachte in een horecaonderneming zitten. Zij gingen niet meteen naar binnen omdat de verdachte mogelijk een vuurwapen bij zich had. Er werd om versterking gevraagd. Meerdere agenten kwamen aan. Intussen reed de verdachte weg met zijn wagen. De agenten reden de auto op het Unnaplein klem. Zij riepen dat de man zijn handen moest laten zien en dreigden daarbij met hun wapen. Twee collega’s liepen naar de auto en trokken de verdachte er uit en deden hem handboeien aan. In de auto lag inderdaad een wapen, het ging om een balletjespistool. Dat werd in beslag genomen. De man is ingesloten voor verhoor.