Op zoek naar twee specifieke getuigen Rielsedijk

De man fietste die donderdagavond rond 19.40 over de Rielsedijk en werd daar door een personenauto geschept. De 22-jarige bestuurder van de personenauto werd door de politie aangehouden.

De politie doet nog steeds onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding. Naast het sporenonderzoek van de verkeersspecialisten, zijn we met meerdere getuigen in gesprek gegaan. Daarnaast hebben we diverse camerabeelden bekeken. Op een van deze beelden zijn twee wandelaars te zien die over de Rielsedijk lopen vlak voor de aanrijding. De personenauto passeert hen en rijdt door. We zouden heel graag in contact komen met deze twee personen. Zij kunnen ons mogelijk cruciale informatie geven over de aanrijding, maar mogelijk ook wat er aan vooraf ging. Neem contact met ons via 0900-8844. Anoniem kan ook: 0800-7000.