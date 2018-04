Meerdere tips in onderzoek moord Klingerbergsingel

Naast de uitzending Opsporing Verzocht is de oproep ook gedaan via twee regionale programma’s in de eenheid Midden-Nederland (Bureau Hengeveld) en Den Haag (Team West) om de hulp van de burger in te roepen. In de programma's deelde de politie bewakingsbeelden en werden onderzoeksvragen voorgelegd aan het publiek. Daarop kwamen de tips binnen die momenteel door het onderzoeksteam nader worden onderzocht.

Beloning

Een beloning van 20.000 euro is uitgeloofd door de hoofdofficier van justitie van het openbaar ministerie in Limburg in deze zaak. Iemand die informatie heeft die leidt tot de aanhouding en/of vervolging van één of meer verdachten komt voor de hoge beloning in aanmerking.

