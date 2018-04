Woninginbraken in Velden: politie vraagt hulp publiek

Naast preventie en verhoogd toezicht zijn rechercheurs van het woninginbrakenteam volop bezig om de inbraken te stoppen. Wijkagent Astrid Roox: “Helaas kunnen we niet al onze tactieken prijsgeven, maar neem van mij aan dat we er echt bovenop zitten. Het is van belang dat verdachte situaties direct gemeld worden. Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen, fietsers, of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden.