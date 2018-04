Minderjarigen aangehouden met nepwapen

Sommige speelgoedwapens of nepwapens lijken zo sterk op een echt vuurwapen dat ze gebruikt kunnen worden om iemand mee te bedreigen. De kleur speelt daarbij geen rol. Als de politie zelf twijfelt over de echtheid van een wapen, grijpt de politie in. Het verschil tussen een echt en een nepwapen is vaak nauwelijks te zien, zeker in een situatie waarin de politie snel een beslissing moet nemen. Bij twijfel benadert de politie de gebruiker als vuurwapengevaarlijke verdachte. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben.