Politie sluit grootste DDoS-website in Operation Power Off

Zowel gisteren als vandaag zijn vier vermoedelijke beheerders van deze website in onder andere Servië en Kroatië opgespoord. In Canada en het Verenigd Koninkrijk werden ook acties ondernomen op vermoedelijke beheerders. In Nederland is dinsdag 24 april huiszoeking gedaan in een woning in Hilversum, de verdenking bestond dat een van de bewoners ook beheerder is geweest bij Webstresser.org. Vanaf vandaag worden ook op verschillende plekken in Nederland gebruikers van Webstresser.org aangehouden.