Discriminatiecijfers 2017: minder meldingen bij politie

Nederlanders ervaren discriminatie en racisme in toenemende mate als een maatschappelijk probleem en zeggen dat discriminatie toeneemt, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ed Faas, landelijk projectleider bestrijding discriminatie bij de politie: ‘Discriminatie is een steeds groter maatschappelijk probleem. Voor ons als politie is de bestrijding ervan een belangrijke taak die we heel serieus nemen. Lang niet alle discriminatie-ervaringen worden bij ons gemeld. En lang niet alle discriminatie-ervaringen worden altijd herkend. Er valt aan beide kanten dus nog een wereld te winnen.’

Volgens Faas komen het slachtoffer nog meer centraal te staan in de aanpak van discriminatie. ‘De politie investeert in trainingen en voorlichting om bij een aangifte of een melding eerder te kunnen herkennen of er sprake is van discriminatie of niet. Is er geen sprake van een strafbaar feit? Dan is het belangrijk om het slachtoffer van discriminatie door te verwijzen naar de juiste instantie.’