Vijf verdachten in omvangrijk cybercrime-onderzoek

Het forum dat vandaag offline is gehaald, werd ook genoemd in het RTL Nieuws van 12 april. Via het forum wist RTL toegang te krijgen tot een cloud op een Nieuw Zeelandse server en ontdekte daar een grote hoeveelheid afbeeldingen en video’s van meisjes en jonge vrouwen. De Belgische politie is in het bezit van de beelden en zal deze delen met de Nederlandse politie.

Cybercrimeteams van de politie doen de komende tijd uitvoerig onderzoek op de vandaag in beslag genomen server en naar de beelden die door de Belgische politie worden aangeleverd. Rechercheurs gaan op zoek naar extra bewijsmateriaal tegen de vijf verdachten in het onderzoek en tegen mogelijke nieuwe verdachten. Het onderzoek moet ook aantonen in hoeverre gestolen beeldmateriaal is verspreid. Dit is een enorme klus die maanden kan duren.