Meer dan 1600 meldingen van discriminatie in Gelderland en Overijssel

"Ik fietste naar school en jongens riepen 'vieze aap, ga terug naar het oerwoud, we moeten hier geen zwarte. Wat heb ik ze aangedaan? Ze gingen niet weg en ze volgden mij de hele weg naar huis', meldde Floor (14 jaar). Het is een van de schrijnende voorbeelden van discriminatie. In de Monitor Discriminatie Oost-Nederland leest u meer over het aantal meldingen van discriminatie.

Het is dit jaar voor het eerst dat de cijfers op deze manier gepubliceerd worden. De politie heeft haar registratiemethode aangepast, waardoor de cijfers niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voor de politie en meldpunten is discriminatie belangrijk, omdat het een diepe impact op slachtoffers kan hebben. Zeker als discriminatie gepaard gaat met geweld of bedreiging. De politie doet dan strafrechtelijk onderzoek om daders op te sporen. Bij meldingen waar strafrechtelijk onderzoek niet mogelijk is, kan de politie slachtoffers doorverwijzen naar een meldpunt discriminatie. Meldpunten voeren de wettelijke taken uit voor gemeenten op het gebied van bestrijding van discriminatie, zoals bijstand, bemiddeling en registratie van discriminatie incidenten.

Discriminatie is het in gelijke gevallen anders behandelen van mensen in vergelijking met anderen op basis van kenmerken die er in een specifieke situatie niet toe doen. Kenmerken zoals herkomst, huidskleur, nationaliteit, seksuele gerichtheid, geslacht, geloofs- of politieke overtuiging, handicap of leeftijd.