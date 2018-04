Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar overval op parfumerie

Tijdens deze gewapende overval werd veel geweld gebruikt. De buit van deze overval werd korte tijd na de overval aangetroffen in hun vluchtauto op de Garenskokerkade in Haarlem. In het onderzoek naar deze overval hebben de rechercheurs van het overvallenteam op 23 en 25 april jl. twee mannen uit Uithoorn aangehouden. De verdachten zijn in de leeftijd van 25 en 35 jaar en beide zijn ingesloten.

De rechercheurs zetten het onderzoek voort.

2017135278

Hieronder het persbericht dat vorig jaar werd gepubliceerd na de overval:

Overval op parfumerie

01-07-2017 | 09:42

Haarlem - Vrijdagmiddag rond half vijf is op de Gedempte Oude Gracht een parfumerie door twee daders overvallen.

Zij bedreigden de eigenaar met een vuurwapen en zijn er vandoor gegaan met een hoeveelheid parfum en een geldbedrag. Getuigen vertelden de politie dat de overvallers in een goudkleurige VW Golf reden. Die auto werd niet veel later door de politie op de Garenkokerskade in Haarlem gevonden. De eigenaar van de parfumerie raakte bij de overval licht gewond en kon aan die verwondingen door ambulancepersoneel ter plekke worden behandeld.

Signalementen van de overvallers; dader een was een man met een smal gezicht en hij is slank. Naar schatting is hij tussen de 25 en 30 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.75m lang. Hij droeg tijdens de overval een donkere jas en broek. De andere overvaller had juist een fors postuur. Hij is ongeveer 35 jaar oud en droeg een donkere jas met een licht overhemd daaronder. En hij droeg vermoedelijk een hoed. Opvallend was dat deze man twee tassen bij zich had.

De politie komt graag in contact met getuigen. Hebt u iets gezien en we hebben nog niet met u gesproken, bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan ook, bel dan met 0800-7000. En u kunt ook via www.politie.nl contact opnemen.