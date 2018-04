Vierde verdachte aangehouden in onderzoek naar poging woningoverval Nieuw-Vennep

Op zaterdag 7 oktober 2017 werd een echtpaar bijna overvallen in hun woning aan de Houtrijk. De overvallers probeerden de woning binnen te dringen, maar er ontstond een schermutseling met de bewoner, die wist te voorkomen dat de daders de woning binnen konden komen. De overvallers vluchtten weg en het overvallenteam stelde een onderzoek in. Van de verdachten waren goede camerabeelden beschikbaar, die onder andere getoond werden in opsporingsprogramma Bureau NH.

In dit onderzoek naar deze overval konden op 10 april jl. drie verdachten worden aangehouden: mannen in de leeftijd van 20 tot 26 jaar afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Leiden. Afgelopen week is een 21-jarige Rotterdammer aangehouden. Meerdere doorzoekingen werden gedaan in de woningen van deze verdachten.

De rechercheurs zetten het onderzoek voort en de verdachten zijn ingesloten.

2017207592