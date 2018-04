Man gewond bij steekincident op caravanpark

Politieagenten kregen rond 16.10 uur de melding dat een man bij een steekincident gewond was geraakt. De agenten troffen het slachtoffer op het terrein van het caravanpark aan. Hij had een verwonding in de halsstreek. Het Mobiel Medisch Team verleende hulp en het slachtoffer werd door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Agenten deden meteen onderzoek naar de verdachte, maar troffen hem niet meer aan.

Het slachtoffer was die dag op bezoek in het caravanpark en kreeg een woordenwisseling met een man. Hierbij werd hij door hem met een scherp voorwerp gestoken. De verdachte vluchtte hierna. Getuigen zagen hem naar de uitgang van het park rennen, waarna hij uit het zicht verdween.

“We hopen dat er mensen zijn die hebben gezien waar de verdachte heen is gevlucht,’ zegt de rechercheur die de zaak in behandeling heeft, ‘Misschien heeft hij daarbij gebruik gemaakt van een vervoermiddel om bij het caravanpark te komen of te vluchten. We hebben inmiddels al een aantal getuigen gesproken, maar we komen graag in contact met mensen die meer informatie hebben en dit nog niet met ons hebben gedeeld.’

Heeft u informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.