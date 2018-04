Politie Rotterdam houdt verdachten met 11 gestolen fietsen aan

De politie kreeg op de bewuste woensdag de melding dat mannen op de Bentincklaan fietsen in een busje inlaadden. Toen agenten bij het busje aankwamen, waren de vogels al gevlogen. Dat was geen reden om de boel daar zo maar achter te laten. Het busje werd in de gaten gehouden toen de 37 en 39-jarige verdachte terugkwamen, was hun arrestatie een makkie. Tien van de elf fietsen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaars.



Vast object

De diefstal van de fietsen had voorkomen of bemoeilijkt kunnen worden. De verdachten wisten van alle fietsen de ringsloten eenvoudig te forceren. Voor zover bekend stonden de gestolen fietsen wel op slot, maar alleen met het ringslot. Het dringende advies is dan ook om fietsen altijd met een extra goed slot vast te maken, want alleen een ringslot is voor de doorgewinterde fietsendief een eitje. Maak uw fiets daarom vast aan een vast object: fietsenrek, lantaarnpaal, hek, brugreling, enz. Meer informatie over (het voorkomen van) fietsendiefstal vindt u hier.