Twee aanhoudingen door alerte bewoners

Donderdagavond rond 19.00 uur hielden agenten van het Flexteam twee Rotterdammers aan van 19 en 21 jaar. Vorige week hadden bewoners van de Maashavenkade geklaagd bij de wijkagent; er was veel inloop bij dat huis en vaak ook via de achterkant. Bewoners vertrouwden het niet. Politiemensen hielden deze week postacties en hadden vanavond bingo; twee jongens verlieten op de scooter het pand en zagen de agenten op hen afkomen. De een sprong eraf en gooide een tas onder een auto. Hij kon niet meer aan de politie ontsnappen. Ook z’n maat redde het niet op z’n scooter. De tas onder de auto was snel gevonden en was gevuld met ruim twee kilo harddrugs. De twee jongens uit Rotterdam zijn aangehouden voor het bezit van harddrugs en zijn mee naar het bureau.