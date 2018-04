Bewoner Paukeslag niet vervolgd

Op maandagavond 29 mei 2017 ontstond er brand in een schuur aan de Paukeslag. Daarbij waren ook explosies te horen. De EOD en politie troffen na afloop in de woning en de restanten van het schuurtje grote hoeveelheden munitie aan en startten een onderzoek. Uit het dossier is volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs naar voren gekomen. Dit komt doordat de munitie die in het schuurtje en woning is aangetroffen onmiddellijk is afgevoerd en vernietigd. Daardoor is achteraf niet meer vast te stellen wat voor soort munitie het betrof. Met de verdachte is een gesprek geweest en hij is er van doordrongen dat hij nooit meer dergelijke munitie in huis moet halen.