Hardleerse Oosterhouter voor de vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Agenten zagen woensdagavond een auto rijden over de Vondellaan. Ze herkenden het kenteken v zagen dat de bestuurder geen autogordel droeg. Ze besloten daarom een controle in te stellen. Ze gaven een stopteken waaraan de automobilist niet voldeed. De dienders besloten daarom ook de optische en geluidssignalen te activeren. De bestuurder reed daarna zonder richting aan te geven de Buurstede in en stopte op een parkeerplaats aan het Paterserf. De bestuurder, een 42-jarige Oosterhouter, bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij blijkt daarvoor ook op 8 juli 2017, 6 maart 2018 en 24 april 2018 bekeurd te zijn. De auto is daarom in beslag genomen. De hardleerse automobilist zei tegen de dienders dat hij al 25 jaar zonder rijbewijs rijdt en daarmee gewoon doorgaat.