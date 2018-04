Tilburgse vrouw beroofd van haar mobieltje

Het slachtoffer liep al bellend met haar roze iPhone over de Heuvelstraat in de richting van de schouwburg. Ter hoogte van de Hema kwam een man naast haar fietsen. Hij stapte af en vroeg aan haar of hij even met haar mobieltje mocht bellen. Ze stemde daar in toe. Ze hoorde dat hij belde met een nummer maar kennelijk geen contact kreeg. Hierna ging hij er met haar GSM-telefoon vandoor. Hij rende de via de Langestraat en Korte Tuinstraat de Nieuwstraat in. Het slachtoffer rende hem achterna, maar raakte hem op de Nieuwstraat uit het oog. Vermoedelijk is hij het Vincentiuspad ingegaan.