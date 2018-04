Overvaller en internetoplichter in kraag gevat

Onder bedreiging van een mes poogde de Roermondenaar een verkoper van een winkel in tweedehandsartikelen in Roermond het kassageld afhandig te maken. Toen hij een greep in de kassa probeerde te doen wist de medewerker de kassalade dicht te maken en riep hij zijn collega’s om hulp. Hierop vluchtte de verdachte.

Diezelfde inwoner wordt ook verdacht van het oplichten van mensen op Marktplaats. Deze feiten vonden plaats in de maanden juni 2017 tot en met april 2018. Voor relatief kleine bedragen bood hij op Marktplaats goederen zoals spelcomputers, spellen en kleding aan. In totaal lichtte hij tenminste 150 mensen op. Van die mensen deden er tot nu toe 22 aangifte.

Hij wordt ervan verdacht voor tenminste 5000 euro mensen te hebben opgelicht. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.