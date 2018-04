Koningsdag 2018 - Politiewerk in Beeld

Sommige aspecten van het politiewerk zijn voor iedereen zichtbaar, andere vinden meer achter de schermen plaats. Elke taak is belangrijk en uiteindelijk onmisbaar om van een dag als Koningsdag te maken wat het moet zijn; een feestelijke dag die veilig en waardig verloopt.

Als politie staan we in contact met de bevolking, dragen we bij aan de veiligheid, werken we samen met partners en handelen vanuit ons vakmanschap. Met dit beeldverslag geven we een inkijkje van hoe wij dat doen. Maar we schetsen ook een beeld van wat er bij een operatie zoals Koningsdag komt kijken.