Politie houdt verdachten aan na mishandeling BOA

Een BOA die samen met enkele collega’s dienst deed bij een tentfeest zou een minderjarig meisje wat hardhandig de tent hebben uitgezet omdat zij met een glas alcohol in haar hand stond. Dit riep nogal wat irritatie bij de andere tentbezoekers op. Zij keerden zich vervolgens tegen de beveiligers. Een van de verdachten schopte de beveiliger in zijn rug. De politie werd er bij gevraagd die de drie aanhoudingen verrichtte. De politie heeft de zaak in onderzoek.

