Aangehouden met boksbeugel

De politie kreeg rond 03.20 uur de melding dat er een jongeman met een boksbeugel was gezien in de omgeving van de Koemarkt.

Politiemensen zijn naar hem op zoek gegaan en troffen de jongeman aan op het Looiersplein; hij bleek inderdaad een boksbeugel bij zich te hebben. Hij werd aangehouden, de boksbeugel is in beslag genomen en tegen de Purmerender is proces-verbaal opgemaakt.

Hier vindt u meer informatie over verboden wapenbezit.

2018077082