Inbraak in woning: getuigen gezocht!

De bewoners raakten in gevecht met de twee mannen en zij liepen hierdoor lichte verwondingen op. De inbrekers zijn er na de worsteling vandoor gegaan zonder buit in de richting van het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien dat met deze inbraak te maken kan hebben.

Heeft u in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 02.00 uur en 02.40 uur iets verdachts gezien op de Vergierdeweg of in de directe omgeving, dat te maken kan hebben met deze inbraak? Meld u het dan svp bij de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan s.v.p. met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Ook kunt u melding doen via onderstaand tipformulier. Vermeld u dan svp het referentienummer 2018077084 erbij.