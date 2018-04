Politie doet onderzoek naar mislukte overval snackbar Rotterdam

Een paar minuten voor 20.30 uur liepen twee jongemannen de snackbar binnen. Eén van hen eiste onder bedreiging van een vuurwapen geld, maar kreeg niets. Toen een personeelslid aanstalten maakte om naar de overvallers toe te lopen, renden de jongens snel de zaak uit. Bij de overalpoging raakte niemand gewond.

De daders hadden donkere kleding aan en hadden capuchons op. Zag u de overval gebeuren of weet u er meer van? Bel dan 0900-8844 en vraag naar Opsporing van district Zuid. Of vul onderstaand tipformulier in.