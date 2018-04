Politie houdt mannen aan na ruzie Zwijndrecht

Drie mannen kregen rond 14.00 uur in een woning aan het Zwijndrechtse IJsvogelplein een woordenwisseling. Dat ontaardde al snel in een ruzie en twee van de drie mannen besloten de woning te verlaten. Eenmaal buiten werd gezien dat één van hen mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie werd gewaarschuwd en agenten wisten de mannen na verloop van tijd in Tilburg te vinden. Daar werden ze met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten uit hun auto gepraat. Er werd bij hen geen vuurwapen aangetroffen. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau in Dordrecht, waar ze door de recherche werden verwelkomd en verhoord worden.