Politie zoekt getuigen van schietincident Rotterdam Centrum

Rond 04.10 uur op deze Koningsnacht vond de schietpartij plaats in de directe omgeving van de Haringvliet en Spanjaardsbrug, dichtbij uitgaansgelegenheden. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat er daadwerkelijk geschoten is, want de politie heeft in de omgeving hulzen veiliggesteld en kogelinslagen gevonden.

Getuigen zijn welkom!

Wie rond of voor 04.10 uur op de bewuste locatie getuige is geweest van het schietincident of andere informatie heeft die helpt in het onderzoek, wordt gevraagd contact met de politie te leggen. Bel naar 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rotterdam Stad. Of vul onderstaand tipformulier in. Wie liever anoniem blijft kan bellen naar 0800-7000.