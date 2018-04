Aanhouding na vluchtpoging

Een motoragent zag rond 23.30 uur het voertuig met hoge snelheid voorbij rijden. De agent reed achter de auto aan, maar vanwege de hoge snelheid in combinatie met de gevaarlijke verkeerssituatie lukte het hem niet om dichterbij te komen. De bestuurder reed hierbij onder andere door het rode verkeerslicht en over de busbaan. In de omgeving van de Haagdijk was de motoragent de auto uit het zicht verloren. Een passant wees de agent op de rijrichting van het vluchtende voertuig. Deze bleek op de Haagdijk tot stilstand te zijn gekomen. Meerdere geparkeerde auto’s raakten hierbij beschadigd en een verkeersbord lag omver.