Grote hoeveelheid drugs en geld aangetroffen bij handelaar

Al snel wordt duidelijk dat de man alle reden heeft om zenuwachtig te zijn. Uit zijn auto komt een flinke hoeveelheid drugs tevoorschijn. Zo’n 314 pillen (w.o. amfetamine en opium), 86 gram hennep, 1.4 liter GHB en 6.5 gram amfetaminepoeder. Daarnaast heeft de verdachte een grote som contant geld op zak. Ook vinden de agenten nog enkele honderden lege gripzakjes en een digitaal weegschaaltje. Voldoende reden om de man aan te houden voor overtreding van de Opiumwet. De verdachte is voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor is hij in verzekering gesteld. De drugs, het geld en de auto zijn in beslag genomen.