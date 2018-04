Man (85) bruusk uit auto gehaald door onbekende

Wij zijn op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van dit incident. Hebt u donderdagmiddag 26 april jl. tussen 16.00 en 16.45 uur iets verdachts gezien rondom de parkeerplaatsen aan de Promenade in Breskens? Of hebt u de gestolen Suzuki, type Splash met kenteken 12-LSP-1 zien rijden? Meld u zich dan via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018094862).