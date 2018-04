Agressieve verdachte aangehouden

De verdachte verzette zich daarbij hevig en de collega’s waren gedwongen om geweld te gebruiken. Toen de man op de grond lag, bleek hij inmiddels zijn huissleutels in zijn hand te hebben. Daarmee stak hij meerdere malen in het onderbeen van één van de collega’s. Ook beet hij door de broek van de agent heen in zijn been. De collega zag zich daarbij gedwongen om de verdachte onder andere enkele klappen te geven in het gezicht. Uiteindelijk kon de verdachte geboeid worden en naar het bureau worden overgebracht. De verdachte is na controle in het ziekenhuis ingesloten op het politiebureau. Hij bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Ook de collega werd behandeld aan enkele lichte verwondingen die hij opliep aan zijn onderbeen. Hij doet aangifte tegen de verdachte voor mishandeling.