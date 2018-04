Verdachte schietincident aangehouden

De politie zoekt nog altijd getuigen van het schietincident. Daarnaast komen wij graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Misschien zijn er mensen die foto’s of video’s hebben gemaakt? We zouden dat beeldmateriaal graag ontvangen. Dat kan via het digitale tipformulier dat je hieronder vindt, geüpload worden. Telefonisch informatie delen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.