Politie zoekt getuigen na overval op tankstation

De man bedreigde een medewerker met een vuurwapen, of iets dat daarop leek. Daarna ging de dader er met de buit vandoor. De politie werd even later gebeld, er is meteen een onderzoek gestart. Zo heeft de politie al mensen in de omgeving gehoord als getuige, maar de politie wil graag weten of er meer mensen zijn die iets opvallends gezien hebben gisteravond.

De dader is een man van 1,80-1,90 lang. Hij is naar schatting tussen de 25 en 35 jaar oud en heeft vermoedelijk een getinte huidskleur. Hij had een donkere jas aan. Hebt u deze man gisteravond gezien? Of hebt u iets anders gezien of gehoord dat mogelijk met deze overval te maken kan hebben? Bel dan de politie via 0900-8844. U kunt ook het tipformulier op deze pagina invullen.

(2018182666 ^sk)