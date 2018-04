Getuigen gezocht van beroving maaltijdbezorger

De man reed tussen 23.30 en 23.50 uur op een elektrische fiets door Park de Kotten. Op een donker pad kwamen plotseling vier personen met bivakmutsen op, naar hem toe rennen. Eén van de personen bedreigde hem met een vuurwapen en eiste geld en zijn telefoon. Nadat de man dit had afgegeven gingen de vier er weer vandoor. Doordat het ter plaatse erg donker was zijn er slechts summiere signalementen van de daders. Ze waren alle vier tussen de 1.70 en 1.80 meter lang, droegen donkere kleding en bivakmutsen. De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Heeft u vrijdagavond 27 april in de omgeving van Park de Kotten iets gezien dat te maken kan hebben met de zaak dan vragen wij u te bellen met de politie in Enschede via telefoonnummer 0900-8844.

(2018182980)