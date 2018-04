Getuigen gezocht van mishandeling in Hoorn

De politie trof na een melding de man met beenletsel aan rond 12.27 uur op de Zuiderkruisstraat. De jongeman had verwondingen aan zijn been en moest voor behandeling worden meegenomen naar het ziekenhuis.

Volgens omstanders was er een ruzie geweest waarbij een onbekend persoon de jongeman had gestoken met een mes.

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van dit incident en die nog niet met de politie hebben gesproken. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche in Alkmaar via tel.nr.: 0900-8844. Ook kan gebruik worden gemaakt van onderstaand tipformulier. Vermeldt u dan s.v.p. referentienummer 2018077345 erbij. Dank!

Liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.