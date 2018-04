Haarlemmer mishandeld

Rond 18.10 uur werd gemeld dat er iemand was mishandeld in de Lange Herenstraat. De politie trof een gewonde 36-jarige Haarlemmer aan. De Haarlemmer bleek betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij waarbij hij was geslagen en geschopt. Hij bleek gezichtsletsel te hebben waaronder een gebroken neus. Hij werd door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar dit geweldincident.

2018077510