Onder invloed en aangehouden met verzet

Vrijdagochtend rond 11.40 uur zag een motorrijder van politie een scooterbestuurder slingerend over de Plantage rijden. De motorrijder gaf de bestuurder een stopteken en sprak hem aan.

De scooterrijder, een 36-jarige Beverwijker, bleek onder invloed en was niet van plan om te stoppen. Hij probeerde er tevergeefs vandoor te gaan, waarbij hij op de Baanstraat met zijn scooter tegen 2 geparkeerd staande auto’s aan reed.

De politiemotorrijder wist de man aan te houden op de Baanstraat en de Beverwijker verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Zowel de politieman als de Beverwijker raakte hierbij lichtgewond. De motorrijder werd bij de aanhouding geholpen door omstanders die zagen dat de man zich hevig verzette.

De Beverwijker bleek ernstig onder invloed te verkeren en werd geboeid meegenomen naar het politiebureau in Beverwijk. Omdat de man recalcitrant bleef en onder invloed verkeerde van de nodige middelen, werd besloten hem over te brengen naar het cellencomplex van het hoofdbureau in Haarlem, waar hij werd ingesloten.

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Ook zal aangifte worden gedaan tegen hem in verband met het geweld tegen de politieman.

Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.

2018077476