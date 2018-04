Man (25) mishandelt agenten

De melder vertelde dat een vervelende klant door hem het café was uitgezet, maar daarna stennis bleef maken en tegen de cafédeur aan schopte. Om verdere problemen te voorkomen, meldde hij dit bij de politie. Agenten wilden de verdachte in de Dwarsstraat aanhouden voor het verstoren van de openbare orde. Hierbij sloeg hij meerdere keren op een agent in en gaf hij een andere agent een kopstoot. De twee agenten raakten hierbij licht gewond en werden in een ambulance onderzocht. Inmiddels deden de agenten aangifte tegen de 25-jarige verdachte. Die zit nog vast voor nader onderzoek.



Iets gezien?

De districtsrecherche zoekt nog getuigen die de gedragingen van de klant in of bij het café aan de Voorstraat hebben gezien. Of getuigen die de mishandeling van de agenten in de Dwarsstraat zagen. Hebt u de politie nog niet gesproken? Bel ons dan op 0900-8844! Liever anoniem? Bel dan met M. 0800-7000.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

