Dronken man mishandelt collega

Toen de man eerder in de ochtend zijn bromfiets vanaf het station in Leiden naar huis wilde pakken, waarschuwden medewerkers van de NS hem nog dat hij moest gaan lopen. Toen 30-jarige toch zijn bromfiets pakte, belde de NS met de politie.



Agenten zagen de man slingerend rijden over de openbare weg en hielden hem omstreeks 6:30 uur aan. Aan het bureau blies de man 1.025 Ugl. Dit is ruim vier maal de toegestane hoeveelheid en daarom namen collega’s direct zijn rijbewijs in. Ook legden zij hem een rijverbod op. Daarna werd hij in vrijheid gesteld, echter wilde de verdachte niet vrijwillig het bureau verlaten. Agenten vorderden hem meerdere malen om weg te gaan. Toen hij dit niet deed, hielden agenten hem opnieuw aan. Hierbij ging de man in verzet en verwonde daarbij een collega aan haar pink. De collega deed aangifte van de mishandeling. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de verdachte en hij zal zich op een later tijdstip bij de rechter moeten verantwoorden.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.



Lagere reactiesnelheid door alcohol

Ongeveer een kwart van de verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcoholgebruik. Door de alcohol wordt de reactiesnelheid lager, is het zicht minder en is de bestuurder minder geconcentreerd. Hoe meer je drinkt, hoe sterker de effecten zijn. Wijs een BOB aan als de auto het enige vervoermiddel is. Nog beter: reis met het openbaar vervoer of neem een taxi.