Dankzij 1-1-2 beller drie woninginbrekers aangehouden

Buurtbewoners hoorden geluiden en zagen inbrekers weglopen bij de getroffen woning. Eén van hen waarschuwde onmiddellijk de politie en gaf signalementen en vluchtrichting mee. Daarna volgenden een aantal buurtbewoners de verdachten op straat. Toegesnelde agenten hielden in de omgeving twee verdachten aan. Een ander probeerde weg te vluchten via de Aquamarijn richting het zwembad en verschool zich in bosschages. Door de inzet van politiehonden troffen agenten hem in bosschages aan. Verder vonden politieagenten door goed zoekwerk in de nabije omgeving goederen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Deze goederen zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de woninginbraak is in volle gang.



Verdacht gedrag!?

Ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie op 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig.