Politie op zoek naar 14-jarige Sandra

Sandra is 1.75, heeft een flink postuur, bruin haar en draagt soms een donkerblauwe bril. De dag dat ze wegliep droeg ze een groene jas met bontkraag, een lichtblauwe spijkerbroek met gaten en sneakers.



We hopen dat Sandra zich snel meldt. Weet je waar ze is of heb je haar recent nog gezien? We horen het graag via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of desnoods anoniem via M. 0800-7000.