Schoten gelost na ruzie op drukke Lijnbaan Rotterdam

De ruzie ontstond even voor zessen 's avonds voor een kledingwinkel op de Lijnbaan nabij het Stadhuisplein. De winkels waren nog open en het was nog druk met winkelend publiek. Te midden van deze drukte worden twee schoten gelost. Wie voor deze schoten verantwoordelijk is wordt nog onderzocht. Eén van de mannen, een 28-jarige man, is aangehouden. Bij hem is een vuurwapen aangetroffen.



Of de andere man ook een vuurwapen had, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de identiteit van deze man. De politie neemt dit onderzoek hoog op. Geweld, en zeker vuurwapengeweld in deze vorm, is onacceptabel. Helemaal als het op een drukke winkelstraat plaatsvindt.