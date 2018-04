Aanhoudingen na vondst vuurwapen in auto

De politie zag het voertuig rond 21.50 uur over de Baden Powellaan rijden. Tijdens een kentekencontrole werd duidelijk dat de auto niet verzekerd was. Hierop kreeg de bestuurder een stopteken. Tijdens de controle zag een agent in de auto een vuurwapen liggen. Hierop trokken de agenten hun vuurwapen en werd er een zogenoemde ‘uitpraatprocedure’ gestart. Beiden werden vervolgens in de handboeien geplaatst en overgebracht naar het politiebureau. Het vuurwapen en de auto zijn in beslag genomen.