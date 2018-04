Vijftal auto's vernield in Terneuzen

Wij zijn op zoek naar mensen die vrijdagavond tussen 23.15 en 23.30 uur de vernielingen aan de auto’s op de Stuvesande hebben gezien of weten wie de daders zijn. Hebt u informatie? Deel deze dan via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018096405).