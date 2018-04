Vrouw gewond na aanrijding; bestuurster rijdt door

Wij zijn op zoek naar getuigen van de aanrijding op de Nieuwe Vlissingseweg. Hebt u informatie over beide incidenten op 27 april jl. tussen 04.00 en 05.30 uur? Deel deze dan via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018095777). Ook zijn wij op zoek naar de blauwe Batavus damesfiets met een dubbelgevouwen achterwiel die de vrouw in de Nieuwe Vlissingseweg na de aanrijding heeft achtergelaten.