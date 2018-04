Gewapende overval kapsalon Venlo

Rond 10.50 uur drongen twee mannen de kapsalon aan de Koninginnesingel binnen. Na de overval vluchten beide verdachten weg. De eventuele buit is vooralsnog onbekend. Twee slachtoffers raakten gewond en hadden medische aandacht nodig.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via 0800-7000