Twee zwaargewonden na steekincident

Twee mannen zijn zwaargewond, ze hebben steekwonden, naar het ziekenhuis gebracht. Een derde man werd ook voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is voor de politie nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, en wie welke rol heeft gespeeld. Daarom zijn alle drie de mannen als verdachte aangemerkt. Twee andere mannen zijn ook als verdachte aangehouden. De verdachten zijn allemaal mannen en komen uit Apeldoorn, ze zijn tussen de 17 en 46 jaar oud.

Afgelopen nacht is er al een uitgebreid onderzoek opgestart. Zo is er met honden naar sporen gezocht. Dat onderzoek gaat vandaag verder. De politie zal mogelijke getuigen horen om een beter beeld te krijgen van het incident. Hebt u afgelopen nacht iets gezien, of hebt u informatie die met dit incident te maken heeft? Bel dan de politie via 0900-8844 of meld misdaad anoniem 0800-7000.

(2018184665 ^sk)