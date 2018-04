Man aangehouden voor mishandelen politieagent

De politie was even na 05.00 uur aanwezig op de Julianastraat in verband met een opstootje. De personen die aanwezig waren werden gesommeerd om te vertrekken. De meesten deden dat maar de verdachte bleef hangen en zich vervelend gedragen richting de politie. Daarbij gaf hij op een gegeven moment de politieman een vuistslag in zijn gezicht. Hierop werd hij aangehouden.



De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Het beleid van het openbaar ministerie is erop gericht dat personen die geweld uiten in de richting van bijv. politie- brandweer- en ambulancepersoneel, een hogere strafeis tegemoet kunnen zien.

(2018184747)